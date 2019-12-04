Моржевание предложили сделать олимпийским видом спорта

Московское сообщество зимних купальщиков предложило сделать моржевание олимпийским видом спорта. Об этом в среду, 4 декабря, рассказала «Московскому комсомольцу» рекордсменка мира по выживанию в условиях экстремального холода Осман Делибаш.

По ее словам, в настоящее время разговоры об этом уже идут в Министерстве спорта. «Если это будет сделано, то уже через год-два мы увидим совершенно новые места для "моржей": они будут оборудованы специальными входами и раздевалками, также у них появятся четкие размеры», — отметила Делибаш. Она не исключила, что за осуществление заплывов в будущем будут давать спортивное звание.

Моржевание становится все более популярным в России. Чаще всего среди зимних купальщиков можно встретить людей в возрасте около 40 лет, однако в последнее время у прорубей много молодежи от 18 до 20 лет. В управлении МЧС по Москве советуют перед погружением в холодную воду сделать разминку и разогреться. К самой проруби нужно подходить в удобной нескользкой и легко снимаемой обуви, лучше использовать ботинки или шерстяные носки.

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