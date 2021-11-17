Мосгорсуд признал законным решение тестировать школьников на коронавирус

Мосгорсуд признал законным экспресс-тест на коронавирус в школах. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, отцу одной из учениц столичной школы, который заявил, что тестирование является медицинском вмешательством, нарушающим право на неприкосновенность частной жизни, было отказано в иске. Ранее мужчина подал жалобу в Мосгорсуд и оспорил соответствующий приказ.

«Суд не нашел оснований для признания оспариваемой части недействительной и отказал в удовлетворении исковых требований заявителю в полном объеме», — пояснили решение суда в пресс-службе.

Кроме того, телеканал «Москва 24» сообщил, что суд признал законным решение властей о недопуске в школы учащихся, которые отказались проходить тестирование.

Ранее в столичных школах запустили пилотный проект по экспресс-тестированию на COVID-19. Заммэра Анастасия Ракова отметила, что учащиеся будут сдавать тесты раз в две недели.