Раскрыта схема мошенничества с переводом денег на карту будущей жертвы. О ней сообщили «Известия» со ссылкой на директора по безопасности одного из российских банков Станислава Павлунина.

Чтобы завлекать людей в ложные инвестиционные проекты, злоумышленники начали реально отправлять им на карты денежные средства. Цель аферистов — появление доверия и снижение уровня осторожности у жертвы, в связи с чем повышается вероятность выманить у нее более крупную сумму денег. Уточняется, что с начала 2022 года уже было зафиксировано множество случаев подобного обмана.

«Мошенники теперь не только показывают потенциальной жертве баланс на счете в личном кабинете на фейковом сайте. Они на самом деле пополняют банковскую карту человека в среднем на 10-15 тысяч рублей, называя эти средства заработанными на совершенных сделках», — рассказал Павлунин.

Воодушевленные легким заработком люди впоследствии, не задумываясь, переводят обманщикам более крупные суммы. «Мошенники же, потратив небольшие деньги, вскоре срывают внушительный куш», — подытожил специалист.

Ранее злоумышленник оформил на россиянку миллионные кредиты через приложение.