Мошенники начали записывать голоса москвичей для оформления кредитов

В Москве мошенники начали записывать голоса клиентов банков и использовать их для оформления кредитов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичную полицию.

Правоохранители рассказали, что в настоящее время банки могут собирать биометрические данные, в том числе голос, для установления или проверки личности своих клиентов. Сдача биометрии добровольная. В последнее время этим стали пользоваться мошенники.

Злоумышленники звонят москвичам, у которых активирована услуга распознавания голоса, и задают вопросы, на которые требуется отвечать только «да» или «нет». Разговор записывается, а затем мошенники используют ответы для оформления кредитов на своих жертв. После этого люди обнаруживают списания средств со своих банковских счетов.

В полиции москвичам советуют быть бдительными при подозрительных звонках, не передавать никому и никогда данные своих карт, а при звонках, предлагающих биометрический сбор данных, ответить, что сами придете в отделение банка. Для сохранения своих сбережений следует использовать несколько видов защиты, например, кодовое слово или подтверждение через контактный центр. Еще надежнее будет установить ограничение на снятие денег. Как только приходят оповещения о списании средств, нужно сразу заблокировать карту.

Ранее в Москве телефонные мошенники обокрали 75-летнюю пенсионерку на 700 тысяч рублей. Злоумышленники позвонили женщине днем 5 марта и представились сотрудниками банка. Они убедили москвичку назвать им реквизиты своей банковской карты — это якобы было необходимо, чтобы сохранить ее денежные средства.

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