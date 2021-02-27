Мошенники по телефону украли у москвича 11 миллионов рублей

Московские мошенники украли у 60-летнего москвича 11 миллионов рублей по телефону. Об этом сообщает Telegram-канал Mash в субботу, 27 февраля.

Уточняется, что Андрею Сергеевичу позвонили неизвестные и, представившись сотрудниками банка, рассказали о попытке злоумышленников сменить номер привязанного к карте телефона. Чтобы защититься, москвичу предложили перевести все средства на виртуальные ячейки, откуда их снимут сотрудники МВД, чтобы вернуть ему.

Мошенники поэтапно объяснили мужчине, как это сделать, после чего ему поступили звонки из фейкового РУБЭПа, Центрального банка, Росфинмониторинга. Андрея Сергеевича заставили взять максимальное количество кредитов. Их общая сумма составила 11,5 миллиона рублей.

Мужчина обратился в полицию.

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