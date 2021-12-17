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Мошенники похитили у пенсионера миллион рублей при покупке автомобиля

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Мошенники похитили у пенсионера миллион рублей при покупке автомобиля
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Мошенник похитил у 65-летнего пенсионера миллион рублей в ходе сделки по покупке подержанного авто. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По данным издания, пожилой мужчина и его сын хотели купить машину, но находились за пределами Москвы. Родственники решили нанять посредника, чтобы он осмотрел приглянувшееся авто и передал деньги продавцу.

Нанятый мужчина получил от пенсионера крупную сумму денег и после этого перестал выходить на связь. Спустя некоторое время злоумышленника задержали.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы в Москве задержали злоумышленников, обокравших на миллионы рублей стоявшего в пробке пенсионера.

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