Мошенники выманили у чиновницы из Минпросвещения миллионы рублей

Мошенники обманным путем выманили у сотрудницы Министерства просвещения России около четырех миллионов рублей. Об этом в среду, 15 сентября, сообщает телеканал РЕН ТВ.

В полиции женщина рассказала, что на днях ей позвонил неизвестный мужчина. Представившись сотрудником банка, он завил, что по карте пострадавшей в настоящий момент якобы проходят странные действия. В целях безопасности псевдосотрудник банка попросил женщину перевести свои денежные средства на резервный счет.

В ходе нескольких телефонных разговоров аферисты вынудили чиновницу взять кредит, а также перевести деньги на их счета. Общая сумма ущерба составила 3,8 миллиона рублей.

Ранее москвичи пожаловались на активизировавшихся телефонных мошенников, которые представляются работниками банка. Нарушители закона пытаются убедить людей оформить кредит и погасить несуществующую задолженность.

Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!