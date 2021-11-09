Московская активистка заступилась за приезжих и подверглась массовой атаке

Активистка Дарья Серенко помогала приезжим, но в итоге подверглась массовой атаке в сети. Об этом она написала на своей странице Facebook.

Своим подписчикам Серенко сообщила, что собирает деньги в фонд «Гражданское содействие», который помогает беженцам и мигрантам. Из-за этого, как предполагает активистка, в сети на нее началась настоящая травля. По словам девушки, она не может спать, так как телефон звонит каждую секунду. «Угрозы убить меня переросли в сообщения "Мы в твоем дворе с ножом и перцовкой"», — отметила общественная деятельница.

Активистке пришлось закрыть свой Instagram-аккаунт из-за наплыва ботов с угрозами. Серенко подчеркивает, что пользователи сети хотят массово пожаловаться на нее в прокуратуру с заявлением, что она будто бы оправдывает терроризм.

Комментаторы посоветовали Дарье выключить телефон или перевести гаджет в авиарежим, чтобы мог работать будильник. Кто-то написал, что все входящие номера нужно заблокировать. А один из юзеров предложил обращаться сразу в прокуратуру.

Некоторые подписчики ничего советовать не стали, но нашли слова поддержки. «Даша, пусть поскорее закончится. Примите мою поддержку», «Даша, крепко-крепко обнимаю, сил вам», «Держитесь! Вы золото!» — написали юзеры.

Ранее на Болотной площади в Москве произошла массовая драка подростков с активистами движения «Лев против», выступающими против распития алкоголя и курения в общественных местах.