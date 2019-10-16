Московская бабушка тайно отправила чихуахуа за границу

Москвичка обратилась к пользователям сети за помощью в поисках пропавшего питомца. Соответствующий пост появился в Instagram-аккаунте dnllwp.

По словам женщины, трехлетний чихуахуа по кличке Микки потерялся днем в понедельник, 14 октября, в районе улицы Смольной на станции метро «Беломорская».

«Если подробнее, то бабушка, никому не сказав из членов семьи, просто вынесла его утром и отдала какому-то мужчине даром», — рассказала жительница столицы, добавив, что дома на тот момент была только она сама, но спала и не была в курсе того, что происходит.

Хозяйка собаки добавила, что Микки дружелюбен с людьми и никого не боится. «Я очень люблю свою собаку, и для меня это большое горе, я до сих пор не могу все это осознать и как-то адекватно реагировать», — добавила автор записи и отметила, что очень надеется на помощь.

В комментариях к посту dnllwp сообщила, что есть информация о том, что новый владелец пса переправил его в Белоруссию.

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