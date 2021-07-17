Московская китаянка покорила Tik-Tok
Певица и актриса, звезда шестого сезона шоу «Голос» Янг Гэ покорила пользователей Tik-Tok рассказывая, как непросто ей учить русский язык. Китаянка по происхождению, девушка ведет в соцсети рубрику «Невыносимый русский», где постоянно задается вопросом: почему в этом языке столько исключений из правил и как все их освоить?
«Почему мужчины плавают, а женщины купаются? — спрашивает Янг Гэ в одном из видео. — Вы говорите: "Нет, все делают все". Ага! Тогда почему мужчины одевают плавки, а женщины — купальники?»
В других роликах Янг Гэ задается вопросом, почему, например, на столе лежат и вилки, и ложки, а стакан обязательно стоит. Так же девушке сложно понять, почему все животные стоят, а птицы сидят на ветках деревьев.
«Птички ножками стоят на ветке, а не садятся на попе, — жалуется китаянка. — Пошла я дальше плакать».
Блог Янг Гэ не только развлекает русскоязычную аудиторию. Среди ее подписчиков множество китайских студентов, изучающих русский язык. Также видео могут оказаться полезными для россиян, осваивающих китайский. В некоторых роликах певица на русском объясняет, как интерпретировать китайские иероглифы.
Пока московская китаянка учится понимать тонкости русского языка, у другого московского блогера серьезные проблемы. За автогонщиком Гошей Ерохиным устроили погоню сотрудники ДПС. Когда его поймали, выяснилось, что блогер еще и уклоняется от службы в армии.
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