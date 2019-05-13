Московская медсестра помогла таксисту с инфарктом по пути в аэропорт

Медсестра городской клинической больницы имени А. К. Ерамишанцева оказала первую помощь водителю такси, у которого случился инфаркт. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения столицы, передает в понедельник, 13 мая, агентство «Москва».

По словам представителя ведомства, инцидент произошел, когда медработница вызвала такси, чтобы добраться в аэропорт. «Когда машина прибыла, Ольга Шестопалова сразу отметила болезненное состояние водителя: бледность лица, повышенная потливость, он часто хватался за сердце», — говорится в сообщении.

Шестопалова потребовала остановить машину и вызвала скорую. До прибытия медиков она оказала 41-летнему мужчине первую помощь и выполнила необходимые реанимационные действия.

«Прибывшая скорая помощь диагностировала у мужчины инфаркт», — отметили в пресс-службе. Также известно, что таксист был доставлен в медучреждение, ему сделали коронарографию, стентирование и готовят к аортокоронарному шунтированию.

В феврале сообщалось, что пассажиры электрички в Подмосковье спасли человека, застрявшего между поездом и платформой. Инцидент произошел в поезде, прибывшем в Долгопрудный. Люди раскачали вагон, чтобы извлечь мужчину, а затем вытащили его на платформу.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!