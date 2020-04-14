Московская медсестра рассказала о работе в больнице в Коммунарке
Одна из медсестер больницы в Коммунарке рассказала о работе в медицинском учреждении. В беседе с «Комсомольской правдой» она призналась, что ее смена начинается с «натягивания костюма, очков как у аквалангиста, маски и двух перчаток».
По ее словам, в этих костюмах очень трудно дышать, но больше дискомфорта доставлять желание пить. «Невозможно же каждый раз всю эту санобработку, переодевания проходить заново ради глотка воды», — сказала она.
Ежедневно после смены, рассказывает медсестра, весь персонал тестируют на коронавирус. При этом она признается, что не боится им заразиться. «Ну а что бояться? Сейчас и в любом супермаркете страшно, можно подцепить», — добавила сотрудница.
Она также развеяла мифы о том, что в Коммунарку попадают «по блату». К примеру, недавно туда поступила бабушка из дома престарелых. Больных, по ее словам, много, но «в коридорах пока не лежат, да и не будут лежать». Чем больше больных, тем больше работы, добавила медсестра. «Только представьте, у меня шагомер в телефоне, я вчера глянула — за смену 24 километра. Я ни разу не присела даже», — резюмировала она.
За последние сутки в Москве зафиксировано 1489 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число случаев заражения в столице составило 13 002, выздоровели 1016 человек, умерли 95 человек.
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