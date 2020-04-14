Московская медсестра рассказала о работе в больнице в Коммунарке

Ежедневно после смены, рассказывает медсестра, весь персонал тестируют на коронавирус. При этом она признается, что не боится им заразиться. «Ну а что бояться? Сейчас и в любом супермаркете страшно, можно подцепить», — добавила сотрудница.

Она также развеяла мифы о том, что в Коммунарку попадают «по блату». К примеру, недавно туда поступила бабушка из дома престарелых. Больных, по ее словам, много, но «в коридорах пока не лежат, да и не будут лежать». Чем больше больных, тем больше работы, добавила медсестра. «Только представьте, у меня шагомер в телефоне, я вчера глянула — за смену 24 километра. Я ни разу не присела даже», — резюмировала она.

За последние сутки в Москве зафиксировано 1489 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число случаев заражения в столице составило 13 002, выздоровели 1016 человек, умерли 95 человек.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!