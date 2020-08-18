Московская модель начала воевать с соседями из-за колясок в коридоре

Московская скандально известная модель Олеся Малибу разругалась со своими соседями из-за оставленных в общем коридоре колясок и других детских вещей. Об этом во вторник, 18 августа, сообщает РЕН ТВ.

Малибу заявила, что коляски захламляют этаж и мешают ей пройти. «Коляска стоит, отсюда и досюда точно. Вот такая она большая серая. И я должна вот так проходить через вот это», — объясняет модель в беседе с телеканалом свои обвинения. По ее словам, все молчали и терпели, однако она сама не хочет быть жертвой.

Девушка считает, что «мамаши» давно ущемляют ее права. Кроме того, как подчеркнула Малибу, велосипеды и самокаты собирают пыль. В свою очередь воюющие с ней соседи пожаловались на установленные моделью камеры видеонаблюдения: одна из них снимает вход в подъезд, вторая — площадку у лифта, третья — вход в ее квартиру. Однако установку камер девушка ни с кем не согласовала, заявив, что они необходимы для ее безопасности.

Как сообщает телеканал, Малибу намерена обратиться с проблемой захламления общего коридора в управу района.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!