Московская официантка застряла головой в дверях кухонного лифта и сломала шею

В Москве официантка одного из кафе на Ясногорской улице сломала шею, застряв в дверях кухонного лифта. Об этом в воскресенье, 9 августа, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что 30-летнюю Марию К. госпитализировали. Инцидент произошел, когда на работе ее затянуло в лифт для подъема блюд из кухни на второй этаж заведения. Официантка хотела позвать повара, засунула в лифт голову и случайно нажала кнопку подъемника.

В настоящее время женщина находится в реанимации.

Ранее 9 августа сообщалось, что в одном из московских магазинов покупатель напал на охранника, попытавшись ударить его продуктовой тележкой. Инцидент попал на видео. На кадрах можно заметить, как мужчина в майке и шортах берет в руки тележку, поднимает ее над головой и движется в сторону охранника, который вооружен чем-то напоминающим скалку.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!