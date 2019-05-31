Московская пенсионерка испугалась девальвации и выбросила с балкона 200 тысяч рублей

Мошенницы, представившиеся сотрудницами Пенсионного фонда России, выманили у московской пенсионерки 204 тысячи рублей. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на столичное управление МВД.

По данным следователей, пострадавшая 1932 года рождения обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве 29 мая. Она рассказала, что незнакомая женщина позвонила ей на домашний телефон, представилась сотрудницей Пенсионного фонда и заявила, что 30 мая деньги обесценятся. Она предложила пенсионерке обменять средства в банке и сообщила, что направила к ней двух курьеров.

После этого к пострадавшей домой пришли две девушки и переписали номера купюр. Они предложили сходить в банк вместо пенсионерки, однако та отказалась, и девушки ушли. Позже пожилой москвичке вновь позвонила представившаяся сотрудницей Пенсионного фонда женщина и сообщила, что до закрытия банка осталось 20 минут, и деньги необходимо срочно передать ждущим на улице девушкам-курьерам.

Пенсионерка упаковала 204 тысячи рублей и скинула их с балкона. Девушки подобрали свертки и скрылись. Позже пострадавшая поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

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