Московская пенсионерка лишилась iPhone X в театре

В столичном театре у пенсионерки украли iPhone X, сообщает РЕН ТВ.

Сумма ущерба, по информации телеканала, составила более 60 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Название театра, в котором произошел инцидент, не называется, но уточняется, что учреждение находится в центре Москвы.

15 октября сообщалось о краже пяти миллионов рублей из квартиры москвича. Мужчина заявил в полицию о том, что деньги похитила домработница.

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