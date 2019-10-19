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Московская пенсионерка лишилась iPhone X в театре
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
В столичном театре у пенсионерки украли iPhone X, сообщает РЕН ТВ.
Сумма ущерба, по информации телеканала, составила более 60 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.
Название театра, в котором произошел инцидент, не называется, но уточняется, что учреждение находится в центре Москвы.
15 октября сообщалось о краже пяти миллионов рублей из квартиры москвича. Мужчина заявил в полицию о том, что деньги похитила домработница.
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