Московская пенсионерка отдала восемь миллионов рублей «целителям» из телевизора

Пожилая жительница Москвы отдала восемь миллионов рублей проповедникам из телевизора за телефонные молитвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

74-летняя пенсионерка долгое время безуспешно пыталась дозвониться в эфир передачи на канале «Астро-ТВ», где зрители могут рассказать целителю о своих проблемах со здоровьем. Вскоре женщине перезвонили. Голос в трубке представился членом «международной ассоциации целительства» и предложил бесплатную консультацию.

Затем москвичку уговорили провести обряд телефонной молитвы за 22 тысячи рублей, сказав, что деньги потом компенсирует некий международный фонд. «Целители» каждый раз придумывали новые услуги, за которые женщина должна была платить деньги, угрожая проблемами со здоровьем родственников в случае отказа от обрядов.

В итоге доверчивая женщина перечислила мошенникам 8,2 миллиона рублей. Она решила обратиться в полицию после того, как рассказала обо всем сыну. С тех пор звонки от мошенников не прекратились. Они угрожают пенсионерке и заявляют, что не боятся полиции, отмечает Mash.

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