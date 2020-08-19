Московская пенсионерка захотела заработать в интернете и разорилась

В Москве пенсионерка захотела заработать на участии в онлайн-опросах и разорилась: она потеряла 2,4 миллиона рублей после заполнения анкетных данных и реквизитов банковских счетов на специальном сайте. Об этом в среду, 19 августа, рассказал РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД по Москве.

«Под предлогом прохождения опроса за вознаграждение на неустановленном интернет-сайте женщина ввела анкетные данные и реквизиты банковских счетов, после чего с них произошло списание денежных средств на общую сумму 2,4 миллиона рублей», — указано в сообщении.

По факту случившегося полиция проводит проверку.

Ранее москвичка заплатила магам-мошенникам 4,5 миллиона рублей за снятие порчи. После того, как женщина перевела всю сумму экстрасенсам, мошенники исчезли и перестали отвечать на звонки. Правоохранительные органы начали выяснять обстоятельства произошедшего. Кроме того, начаты поиски подозреваемых.

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