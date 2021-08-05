Московская полицейская с подругой и сожителем попалась на квартирной афере

Участковый, ответственный за Михайловскую улицу, где у покойного находились две квартиры, начал проверку по факту смерти мужчины и опечатал его жилище. Быстрая смерть москвича после вступления в брак вызвала подозрения, и правоохранитель начал расследовать это дело.

Тогда аферисты и выдали себя: замначальника отделения прокололась на том, что впустила вдову в квартиру. Также выяснилось, что бывшая жена покойного была подругой полицейской.

За время, пока полиция разбиралась в обстоятельствах смерти мужчины, мошенники успели продать одну из квартир — однокомнатную. Вторая, двухкомнатная, осталась пустой. Полицейскую уволили из органов, также против нее возбудили уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями.

Ранее жена известного летчика Валерия Радюка, проживающая в Москве, стала жертвой телефонных мошенников. Аферисты украли у пенсионерки более двух с половиной миллионов рублей, после чего она обратилась за помощью в полицию. По словам супруги летчика, ей позвонила женщина и представилась следователем, заявив, что с банковского счета Людмилы пытаются снять денежные средства. Мошенница дала по телефону указания и пенсионерка выполнила их, переведя все свои деньги на счета аферистов.

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