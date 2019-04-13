Сегодня в 15:55

Московская полиция устроила погоню за каршерингом

Новости /
Скриншот: [«360»](https://360tv.ru/news/chp/pogonya-karshering/)

На северо-востоке столицы задержали водителя автомобиля каршеринга, отказавшегося выполнять требования сотрудников ДПС. Об этом в субботу, 13 апреля, «360» сообщили в пресс-службе ГИБДД.

По информации ведомства, сотрудники полиции попытались остановить машину, однако водитель отказался выполнять их требование и попытался скрыться.

«На перекрестке Шереметьевской улицы и 4-го проезда Марьиной Рощи его остановили, задержали и доставили в ОМВД Марьина Роща», — говорится в сообщении.

Как уточнил источник телеканала, дэпээсники преследовали водителя по всему району. В ходе погони автомобиль зацепил несколько других транспортных средств и потерял покрышку. По неподтвержденным данным, водитель находился в состоянии наркотического опьянения.

Загрузка...
Загрузка...
Размещение рекламы
О проекте
RSS

Moslenta, 2019 г. 18+

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.