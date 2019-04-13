Московская полиция устроила погоню за каршерингом

На северо-востоке столицы задержали водителя автомобиля каршеринга, отказавшегося выполнять требования сотрудников ДПС. Об этом в субботу, 13 апреля, «360» сообщили в пресс-службе ГИБДД.
По информации ведомства, сотрудники полиции попытались остановить машину, однако водитель отказался выполнять их требование и попытался скрыться.
«На перекрестке Шереметьевской улицы и 4-го проезда Марьиной Рощи его остановили, задержали и доставили в ОМВД Марьина Роща», — говорится в сообщении.
Как уточнил источник телеканала, дэпээсники преследовали водителя по всему району. В ходе погони автомобиль зацепил несколько других транспортных средств и потерял покрышку. По неподтвержденным данным, водитель находился в состоянии наркотического опьянения.