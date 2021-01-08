Московская полиция заинтересовалась шаурмой от Сталина

Появившимся в Москве новым заведением общепита, названным в честь лидера СССР Иосифа Сталина, заинтересовалась полиция. Об этом сообщает телеканал «360».

Сообщается, что на данный момент было принято решение закрыть торговую точку, а продавца попросили покинуть рабочее место.

Ранее стало известно об открытии в столице заведения, названного в честь Сталина. Посетители рассказали, что «на раздаче сотрудники НКВД, в меню — шаурма».

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