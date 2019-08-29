Московская шаурма оказалась опасной для здоровья

98 процентов предприятий, торгующих шаурмой в Москве, работают с нарушениями. Об этом в четверг, 29 августа, сообщило столичное управление Роспотребнадзора.

Инспекторы проверили 66 объектов общепита, в 65 из них выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований и требований технических регламентов, представляющие угрозу здоровью и жизни людей.

У торговцев шаурмой отсутствуют документы, подтверждающие качество и безопасность продуктов. В готовке используются мясо и овощи неизвестных производителей. Шаурма хранится при температуре выше 20 градусов Цельсия при норме в 2-6 градусов.

«Санитарно-техническое состояние и содержание помещений крайне неудовлетворительное», — отмечает Роспотребнадзор. Потолки текут, краска со стен отслоилась, на полах трещины. Режим дезинфекции не соблюдается.

Повара работают без одноразовых перчаток и санитарной одежды, также нет подводки воды и раковин для мытья рук. У персонала торговых предприятий нет обязательных прививок, необходимых медицинских осмотров и «базовых знаний санитарной культуры».

Около половины исследованных проб шаурмы не отвечали обязательным требованиям по микробиологическим показателям. В смывах с рук персонала, инвентаря и оборудования обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

Специалисты Роспотребнадзора изъяли более 600 килограммов готовой продукции и обезличенного сырья. В 34 случаях предприятие было опечатано, вынесен временный запрет на их деятельность. Суд приостановил работу 23 объектов на срок от 30 до 90 суток. Еще 29 дел находятся на рассмотрении. Роспотребнадзор выписал штрафы на общую сумму 655 тысяч рублей в отношении 28 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

«Контрольно-надзорные мероприятия в отношении предприятий общественного питания по изготовлению и реализации шаурмы продолжаются», — заверили в ведомстве.

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