Московская школьница «вакцинировала» одноклассницу

Семилетняя дочь московской медсестры взяла у матери шприц и решила «вакцинировать» одноклассников. Их родители обратились полицию, сообщил Telegram-канал Shot.

Уточняется, что школьница мечтает быть врачом. Воспользоваться медицинским инструментом она решила, чтобы потренироваться ставить уколы на игрушках. Однако проколоть резиновую куклу ей не удалось. После этого девочка предложила поучаствовать в эксперименте своим одноклассникам.

Согласилась только одна ученица. Девочки отправились в школьный туалет, где и была проведена процедура. В сообщении отмечается, что шприц был пустым, однако «пациентка» очень испугалась и заявила, что ей было больно.

Узнав о произошедшем, отец «привитой» девочки обратился в полицию. Служители правопорядка начали проверку.

Ранее в московской поликлинике у медсестры с рабочего стола украли смартфон. Инцидент произошел посреди буднего дня.