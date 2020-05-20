Московские бары начали нелегально продавать спиртные напитки онлайн

В режиме самоизоляции московские бары и рестораны начали нелегально продавать и развозить спиртные напитки. Об этом в среду, 20 мая, сообщает «Комсомольская правда» после проведенного эксперимента.

Глава юридической фирмы «Прайд Консалтинг» Анна Виткина рассказала, что вопрос продажи через интернет и доставки алкоголя на дом пока остается открытым, в настоящий момент в России это не разрешено. Виткина также отметила, что нарушившему закон должностному лицу грозит штраф в размере до 15 тысяч рублей, а юридическому — до 300 тысяч рублей.

По заявлению ресторатора и операционного директора барного холдинга «С.И.Д.Р. Групп» Василисы Волковой, чтобы не терять постоянных гостей, бары и рестораны открыли онлайн-платформы, на которых собираются москвичи в режиме самоизоляции.

Отмечается, что некоторые столичные заведения предлагают вызов бармена на дом за сумму от двух с половиной тысяч рублей за час работы. Кроме того, горожане стали заказывать наборы ингредиентов для коктейлей с видеоуроками по приготовлению — их стоимость составила около пяти тысяч рублей.

Корреспондент издания Андрей Абрамов рассказал, что нашел в интернете рекламное объявление о продаже алкоголя и решил совершить заказ. Через час журналисту привезли пакет, в котором были коктейли. На сайте доставки мелким шрифтом, отмечает Абрамов, было написано: «Дистанционная продажа запрещена. Но вы можете попросить третье лицо (курьера) забрать ваш заказ на месте».

18 мая сообщалось, что москвичи практически перестали соблюдать самоизоляцию, которая была введена в городе на фоне пандемии коронавируса. По данным «Яндекса», индекс самоизоляции в столице составил 2,0 — это означает, что на улице находится очень много людей.

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