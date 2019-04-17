Московские бездомные облюбовали круглосуточный автобус

Бездомные выбрали круглосуточный автобус «Б» в качестве места для ночлежки. Они ложатся на сидячие места и раскладывают по салону свои вещи, передает «Москва 24».

Остальные пассажиры недовольны неприятным запахом и грязными сидениями, которые остаются после поездок бездомных. При этом контролеры не могут высадить пассажира, если он пьян или грязно одет. Бездомные специально приобретают билет и ездят по маршруту.

Салоны автобусов ежедневно убирают. «Полную чистку делают перед выходом на рейс», — заявил представитель «Мосгортранса» Кирилл Кисляков.

Представители социальных служб предлагают бездомным помощь. Некоторых из них увозят в соцприемник, где можно переночевать, помыться, поесть и получить помощь врачей. Однако, как утверждают соцработники, бездомные не хотят там задерживаться.

Если пассажир заметил грязного, пьяного или неадекватного человека в общественном транспорте, он может пожаловаться на горячую линию или на сайт «Мосгортранса».