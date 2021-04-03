Московские дороги помоют с шампунем

Московские дороги промоют с шампунем после зимнего сезона. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, передает РИА Новости.

Первая промывка дорог пройдет в субботу, 3 апреля. Всего в апреле запланировано четыре таких уборки. В частности, коммунальные службы помоют все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворовые территории.

Отмечается, что шампунь помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой. При этом Бирюков заверил, что моющее средство безопасно, не содержит кислот и щелочей и полностью разлагается в почве. После промывки с шампунем все объекты помоют обычной водой.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!