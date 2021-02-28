Московские дворники устроили сиесту на крыше

В Москве на улице Костякова заметили дворников, устроивших перерыв на крыше дома во время уборки снега. Фото опубликовал Telegram-канал «Новости Москвы».

На кадрах видно, как работники коммунальных служб решили прилечь отдохнуть прямо на крыше. «Кто-то расслабленно залипал в телефон, а кто-то, кажется, просто дремал», — говорится в подписи к публикации.

Судя по фото, до того как устроить сиесту, работники расчистили большую часть снега.

Ранее в сети появились кадры, на которых дворники скатывались с крыши во время уборки снега. На опубликованном ролике видно, что коммунальщики справлялись с последствиями непогоды без страховки.

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