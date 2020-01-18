Московские гаишники не успели в больницу и приняли роды в машине

Московские полицейские приняли роды в машине ДПС. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел 17 января на Киевском шоссе. К сотрудникам ДПС подъехало такси, из которого выскочил пассажир и рассказал, что его жена рожает, а из-за пробок водитель не успеет доехать до больницы. Полицейские пересадили женщину в служебный автомобиль и направились в роддом, но не успели — роды начались прямо в машине.

Сотрудники Госавтоинспекции вызвали скорую помощь и решили самостоятельно принять роды. В итоге на свет появился мальчик, который предстал перед врачами в форменной куртке полицейского.

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