Московские гаишники отказались от крупной взятки

В Москве водитель автомобиля попытался дать крупную взятку сотрудникам ДПС во время его остановки для проверки документов, но те ее не взяли и задержали его. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.

Мужчина неохотно отвечал на вопросы и отказался пройти освидетельствование на состояние опьянения. Чтобы его не привлекли к ответственности, водитель предложил сотрудникам ГИБДД заплатить нужную сумму.

Гаишники предупредили москвича о предусмотренной уголовной ответственности за дачу взятки. Он проигнорировал информацию, утверждают в пресс-службе, и вышел из машины, оставив в кармане двери служебного транспорта 240 тысяч рублей.

Водителя задержали, а его автомобиль обыскали. В результате проверки в машине были найдены наркотики — пакетик с мефедроном весом около 1 грамма.

Против мужчины возбуждены уголовные дела о незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотиков и о покушении на дачу взятки. Подозреваемого арестовали.

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