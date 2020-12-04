Московские гаишники спасли из пожара 12 человек

Трое сотрудников ДПС спасли людей из горящего здания в Москве. Об этом сообщает портал «МВД Медиа».

ЧП произошло ночью 3 декабря на улице Дурова. Во время патрулирования экипаж ДПС в составе старшего лейтенанта полиции Вадима Солодухина, старшего лейтенанта полиции Владимира Прохорова и прапорщика полиции Кирилла Железняка увидел пожар на третьем этаже семиэтажного здания.

Полицейские сообщили о возгорании в экстренные службы. После, остановив проезжавший мимо автомобиль с подъемным механизмом, они, не дожидаясь пожарных, приступили к спасению людей. Всего им удалось эвакуировать из здания 12 человек.

После приезда спасателей гаишники вернулись к своим обязанностям, обеспечив безопасность дорожного движения в районе ЧП.

3 декабря сообщалось, пожар произошел в реконструируемом корпусе Московского международного онкологического центра на улице Дурова, 26. Тогда в огне погибли два человека, выбраться удалось 20 людям. Причиной возгорания, по предварительной версии, стала неисправность обогревательного прибора.

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