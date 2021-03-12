Московские гаишники выбили стекло Land Cruiser и достали водителя

В Москве сотрудники ГИБДД выбили стекло Toyota Land Cruiser, чтобы достать из автомобиля водителя. Видео опубликовано в Telegram-канале LIFE SHOT.

По предварительным данным, в столице проходил рейд гаишников совместно с приставами, а водитель внедорожника оказался должником.

Нарушитель забаррикадировался в автомобиле и несколько часов отказывался из него выходить. После того как мужчину вынудили покинуть салон машины, он выругался на полицейских. Нарушителя арестовали.

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