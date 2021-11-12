Московские хосписы подключили к ЕМИАС

Все подведомственные учреждения паллиативной помощи в Москве подключили к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС). Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщили в пресс-службе правительства столицы.

«Там будет обеспечена преемственность лечения, а также удобство хранения и передачи информации. Единая цифровая платформа дает врачам возможность больше времени уделять пациентам, что особенно важно в учреждениях паллиативного профиля», — говорится в сообщении. Теперь пациентам хосписов, в том числе законным представителям несовершеннолетних, стал доступен выписной эпикриз в электронных медкартах на портале mos.ru и мобильном приложении сервиса.

Ранее в поликлиниках Москвы начал работать новый сервис, благодаря которому жители города смогут узнавать подробности процедуры прикрепления к медучреждениям.