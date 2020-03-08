Московские коммунальщики закрасили десятилетнее граффити с Гагариным

В Нагорном районе Москвы сотрудники коммунальных служб закрасили граффити, на котором были изображены советский летчик-космонавт Юрий Гагарин, а также собаки-космонавты Белка и Стрелка. Об этом написал на Pikabu пользователь ifmatter.

Юзер также разместил несколько фотографий: на первых кадрах граффити еще не закрашено, а на следующих стена уже серая. В записи отмечается, что рисунку было десять лет. В комментариях пользователи выразили недовольство. Некоторые из них написали: «Юра, прости!»

Граффити было сделано в честь 50-летия первого полета человека в космос.

Юрий Гагарин стал первым человеком, совершившим полет в космос. 12 апреля 1961 года ракета-носитель с ним на борту была запущена с космодрома Байконур. После 108 минут полета по орбите Земли Гагарин успешно приземлился в Саратовской области.

Белка и Стрелка — собаки-космонавты, совершившие полет на корабле «Спутник-5» в августе 1960 года.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!