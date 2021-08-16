Московские лифты начали оснащать УФ-рециркуляторами воздуха для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Отмечается, что их установили в нескольких многоквартирных домах, а также в здании префектуры Западного администрати́вного округа (ЗАО), Дарвиновском музее и поликлинике № 19 района Марьино.

Разработку устройства Мослифт начал в мае прошлого года, а позже запатентовал две его модели. УФ-рециркулятор подавляет активность бактерий и вирусов, а также обеспечивает постоянный приток на 99 процентов обеззараженного воздуха в кабину. Вредных для человека веществ при этом не образуется.

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