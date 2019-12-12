Московские мужчины стали чаще обращаться к психологам

За два последние года количество мужчин, обращающихся в Московскую службу психологической помощи населению, выросло на два процента. Об этом в четверг, 12 декабря, рассказала агентству «Москва» заместитель директора службы Ольга Тенн.

При этом она уточнила, что основная доля запросов остается за женщинами — приблизительно 75 процентов. Тенн объяснила это тем, что мужчины склонны до последнего сдерживать эмоции. Однако, по ее словам, некоторые проблемы сложно решать самостоятельно.

Кроме того, директор службы помощи рассказала, что женщины и мужчины приходят к специалистам с разными проблемами и запросами. Так, мужчины чаще обсуждают с психологом проблемы, связанные с внутренними конфликтами, а женщины — проблемы своих близких.

В октябре сообщалось, что более 70 процентов москвичей не страдают депрессией. Как пояснили в столичном департаменте труда и социальной защиты населения, об этом свидетельствуют результаты онлайн- и офлайн-тестирования, участие в котором 10 и 11 октября приняли 15,6 тысячи жителей столицы. Из них только у 26,4 процента выявили проявления депрессивного состояния.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!