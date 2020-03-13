Московские парковки предложили сделать бесплатными из-за коронавируса

Вице-спикер Государственной Думы Петр Толстой направил письмо мэру Москвы Сергею Собянину с предложением временно сделать парковки в столице бесплатными или значительно снизить их стоимость из-за коронавируса. Об этом он написал в своем Facebook-аккаунте.

По словам Толстого, такие меры необходимы для того, чтобы люди меньше ездили в общественном транспорте. «Парковки в центре Москвы, мягко говоря, не дешевые. Далеко не всем такая роскошь по карману», — написал он.

На данный момент в России официально подтверждено 34 случая коронавируса. При этом четверо россиян и двое китайцев уже поправились и выписаны из больниц.

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