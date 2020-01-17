Московские парковки признали перегруженными

Некоторые улицы Москвы до сих пор остаются перегруженными, несмотря на то, что число парковочных мест в столице выросло на 20 процентов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта Москвы.

В ведомстве заявили, что специалисты РЭУ имени Плеханова провели инвентаризацию парковочных мест в 10 административных округах города и пришли к выводу, что на более чем 50 улицах Москвы парковки чрезмерно загружены.

Сложная ситуация с парковочными местами наблюдается не только в центре, но и в районах, где нет платной парковки. В дептрансе связывают это с появлением в городе новых точек притяжения — торговых центров, ресторанов и кафе.

Для решения проблемы предлагается регулярно точечно корректировать цены на парковку в пределах существующей тарифной сетки, опираясь на практику крупных зарубежных мегаполисов.

«Увеличить долю мест с самым дорогим тарифом (380 рублей/час днем), расширить зону действия дифференцированного тарифа на территории ТТК (50 рублей/30 минут и далее — 150 руб./час), — предложили в РЭУ имени Плеханова.

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