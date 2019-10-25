Московские пенсионеры с разницей в сутки проглотили во сне зубные протезы

Московские врачи извлекли из пищеводов двух пенсионеров проглоченные во сне зубные протезы. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на столичный департамент здравоохранения.

Отмечается, что пациенты перед сном не вынимали мостовидные протезы. У одного было три коронки, а у второго — пять. Утром мужчины проснулись, не обнаружили коронки во рту и обратились к врачам.

Протезы нашлись в дистальном отделе пищевода. Врачи с помощью специальной петли извлекли коронки, в настоящий момент здоровью пациентов ничего не угрожает.

Медики объяснили произошедшее «законом парных случаев» — если в больницу доставили пациента с редким диагнозом, то высока вероятность того, что в ближайшее время к врачам обратится пациент с такой же проблемой.

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