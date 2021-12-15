Московские писатели вспомнили о съемках в культовом фильме «Асса»

Московские писатели вспомнили о съемках в массовке для культового фильма режиссера и сценариста Сергея Соловьева «Асса». Будучи еще никому не известными жителями столицы, они просто пришли на бесплатный концерт в Парк Горького.

«Летним вечером 1987 года приятель увлек меня в Зеленый театр Парка Горького: там, говорит, будет бесплатный рок-концерт. Конечно, я помчался. Народу было полно, но я проник», — поделился журналист и писатель Алексей Беляков на личной странице в Facebook. Мужчина отметил, что в мероприятии приняли участие самые модные тогда группы — «Вежливый отказ», «Звуки Му» и «Кино».

«Между песнями на сцену вдруг протиснулся толстый человечек и, запыхавшись, стал объяснять публике, что он режиссер Соловьев, что на самом деле тут снимаются финальные кадры какого-то фильма, поэтому, когда камера на кране поплывет над залом, надо будет всем зажечь все, что под руку попадется», — продолжил рассказчик. Он отметил, что многие присутствовавшие возмутились и потребовали нормального продолжения концерта. Тогда Соловьев обратился за помощью к стоявшему на сцене лидеру «Кино» Виктору Цою.

«Цой с усмешкой подошел к микрофону: "Ребят, давайте сделаем, как он просит". Заиграла песня "Мы ждем перемен". Камера проплыла прямо над моей головой», — отметил автор поста, добавив, что режиссер потом всех страшно благодарил, но попросил снять еще один дубль, вызвав новое негодование молодежи. «Дураки, мы же не знали, что ровно в этот момент попадаем в историю. Да, это были съемки "Ассы". Не помню, что я жег, но точно знаю: в последних кадрах где-то мелькает и мое юное счастливое лицо», — завершил свою истою россиянин.

Аналогичный пост в своем Facebook-аккаунте опубликовал московский писатель Михаил Бутов. 34 года назад он тоже пришел в Парк Горького на обычный концерт. Однако его внимание сразу привлекли лежавшие на скамейках в больших количествах спичечные коробки. Именно эти спички и зажигали потом все присутствовавшие, чтобы дружно размахивать огоньками. «Я вот подумал, а ведь неплохая идея для неигрового фильма: найти по сетям тех, кто зажигал там эти спички, поснимать их, порасспрашивать о жизни», — предложил писатель.

В комментариях под постом подписчики Бутова вспомнили свои любимые фильмы Соловьева. Некоторые отметили, что их родственники тоже зажигали огоньки в «Ассе».

Ранее в понедельник, 13 декабря, Соловьев скончался в Москве на 78-м году жизни. Во вторник, 14 декабря, стали известны дата и место его похорон.