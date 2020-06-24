Московские полицейские начали разгонять отдыхающих на Патриарших прудах

Сотрудники правоохранительных органов при этом не объясняют требование покинуть сквер.

Как уточняет «Подъем», московская прокуратура сообщала, что займется нарушителями тишины на Патриарших прудах. На них жаловались местные жители.

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