Сегодня в 20:25
Московские полицейские начали разгонять отдыхающих на Патриарших прудах
Фото: Подъем
Полицейские начали разгонять отдыхающих на Патриарших прудах в Москве. Об этом сообщает «Подъем» в своем Telegram-канале.
Сотрудники правоохранительных органов при этом не объясняют требование покинуть сквер.
Как уточняет «Подъем», московская прокуратура сообщала, что займется нарушителями тишины на Патриарших прудах. На них жаловались местные жители.
Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!