Московские полицейские попытались задержать лося и попали на видео

В районе Перово в Москве заметили лося. Животное прошло мимо людей, выбежало на проезжую часть и попало на видео. Кадры опубликованы в Telegram-канале «Комсомольская правда: KP.RU».

На них видно, как лось сначала осматривает окрестности, затем спешит пересечь автодорогу, заставляя водителей притормозить.

Сообщается, что лось выбежал из Измайловского парка. Полицейские попытались его задержать.

Ранее в Москве заметили прогуливавшихся по улицам лис. Так, в сентябре, животное появилось в районе телецентра «Останкино». Лиса прошлась по парковке и скрылась в кустах. В июле лиса украла у посетителей пляжа в районе станции метро «Водный стадион» панамку и штаны.