Московские пожарные показали свою работу от первого лица

Пожарные из Москвы рассказали о своих рабочих буднях, снимая видео от первого лица. На один из таких роликов обратил внимание пользователь Pikabu.

Некоторые видео тематического канала «Дерзкий пожарный» на YouTube, у которого почти 250 тысяч подписчиков, набирают миллионы просмотров. Автор проекта Денис предпочитает сохранять конфиденциальность, однако рассказал сайту «5 номер», что работает в пожарной охране семь лет. По его словам, «Дерзкий пожарный» — обезличенный персонаж, любой пожарный города. Денис считает, что канал популярен во многом благодаря его другу Грачу Фане, который занимается монтажом видео.

Пожарный рассказал, что снимает видео на Fire Cam 4K, которую смог приобрести благодаря пожертвованиям зрителей. Денис также поделился, что его руководство относится к публикациям с некоторой осторожностью, однако не запрещает. «Помню, был случай, когда к нам приехал генерал, и кто-то ему сказал, что есть такой персонаж в интернете с именем "Дерзкий Пожарный". Он сказал, чтобы и дальше публиковались видео, ведь тем самым идет пропаганда доброго мнения о пожарных», — добавил пожарный.