Московские работодатели аннулировали тысячи пропусков сотрудников

В Москве работодатели аннулировали более двух тысяч цифровых пропусков сотрудников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный департамент информационных технологий.

В ведомстве отметили, что это было сделано в соответствии с указом мэра столицы Сергея Собянина, согласно которому с 21 мая работодатели могут самостоятельно аннулировать пропуска сотрудников, если их присутствие не требуется на рабочих местах. На портале mos.ru был запущен сервис, позволяющий работодателям управлять пропусками.

«С момента запуска сервиса работодатели самостоятельно аннулировали более двух тысяч цифровых пропусков своих сотрудников», — рассказали в пресс-службе.

Также в департаменте рекомендовали столичным работодателям по возможности ограничить число сотрудников в офисах, чтобы не подвергать их здоровье опасности. Новый сервис на сайте мэрии поможет руководителям принять необходимые для этого меры.

Ранее Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений в столице. Так, с 25 мая возобновляется работа многофункциональных центров «Мои документы», а также сервисов каршеринга. В то же время с 27 мая в Москве перемещаться по городу на транспорте можно будет только при наличии столичного цифрового пропуска. Жители других регионов могут оформить пропуска начиная с четверга, 21 мая.

С конца марта в Москве действует режим всеобщей самоизоляции: закрыты кафе, рестораны, торговые центры и салоны красоты. С 15 апреля в столице был введен пропускной режим для передвижения на личном и общественном транспорте.

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