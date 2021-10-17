Московские рестораны возьмут на работу роботов

В московских ресторанах появятся роботы, которые будут проверять у посетителей QR-коды. Об этом рассказали РИА Новости со ссылкой на компанию-производителя «Промобот».

Машина способна перемещаться у входа в помещение и общаться с посетителями, сообщили робототехники. В бота-помощника встроили сканер для считывания паспорта и QR-кода.

Электронный работник интегрирован с сервисом «Госуслуг», благодаря чему может проверять подлинность документов.

Известно, что роботов установят в ресторане The Toy в центре Москвы. Компания подчеркнула, что в будущем подобные боты появятся в учебных заведениях и аэропортах.

Ранее появилась информация о возможном возвращении QR-кодов в столичные заведения общепита. Власти Москвы допустили ввод новых ограничений из-за роста заболеваемости COVID-19.