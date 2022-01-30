Московские ритуальщики сняли рекламу с полуобнаженными моделями на гробах

Московское ритуальное агентство Horonim сняло рекламу с полуобнаженными моделями на гробах. Об этом сообщает Telegram-канал радиостанции «Говорит Москва».

По данным источника, видео откровенной фотосессии появилось в TikTok-аккаунте компании. На опубликованных кадрах девушки позируют около гробов в нижнем белье на камеру в декорациях средневековой усыпальницы.