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Московские ритуальщики сняли рекламу с полуобнаженными моделями на гробах
Кадр: Telegram-канал «Говорит Москва»
Московское ритуальное агентство Horonim сняло рекламу с полуобнаженными моделями на гробах. Об этом сообщает Telegram-канал радиостанции «Говорит Москва».
По данным источника, видео откровенной фотосессии появилось в TikTok-аккаунте компании. На опубликованных кадрах девушки позируют около гробов в нижнем белье на камеру в декорациях средневековой усыпальницы.
Журналисты радиостанции пытались связаться с менеджерами ритуального агентства, однако сотрудники отказались комментировать ситуацию.
Ранее частная ритуальная фирма в Москве предложила москвичам купить элитные гробы «Патриот» с изображением золотого двуглавого орла.