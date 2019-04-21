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Московские школьники понюхали порох

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Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Для московских школьников провели акцию «День призывника» на территории 27-й отдельной гвардейской мотострелковой Севастопольской Краснознаменной бригады, передает «Вечерняя Москва».

Старшеклассников собрали на плацу. Им показали средства разминирования и боевую технику, в том числе БТР, внутрь которого можно было залезть. Учащимся продемонстрировали условия жизни в казарме и рацион питания в столовой военной части.

Школьники также посмотрели показательные выступления, во время которых до мельчайших деталей был воссоздан реальный бой: со взрывами, перестрелками и запахом жженого пороха. Подкрепиться подростки могли солдатской кашей и терпким сладким чаем.

Военный комиссар Москвы Виктор Щепилов заявил, что эта акция — часть патриотического воспитания молодежи. «Когда будущие призывники знакомятся с жизнью и бытом солдат, им затем гораздо проще адаптироваться во время службы», — объяснил он.

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