Вчера в 23:02

Московские спасатели вызволили проткнувшего арматурой лапу кота

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Фото: МЧС РФ / РИА Новости

Спасатели сняли с забора кота, который проткнул лапу арматурой. Об этом агентству «Москва» рассказали в столичном департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Очевидцы позвонили на оперативный номер и рассказали о животном, которое висело на заборе и громко кричало. Спасатели сумели зафиксировать кота мягкими носилками и одеялом и перерезали арматуру специнструментом.

Бездомное животное доставили в ближайший ветеринарный центр, где врач-травматолог бесплатно провел часовую операцию. Кроме того, нашелся волонтер, готовый взять кота себе.

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