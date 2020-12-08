Московские спасатели вызволили вмерзшую в лед утку

Московские спасатели вызволили утку, вмерзшую в лед Химкинского водохранилища. Об этом со ссылкой на столичный департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности сообщает агентство «Москва».

Застрявшую в 25 метрах от берега птицу заметила местная жительница. Она сообщила об оказавшейся в ловушке утке в Центр управления в кризисных ситуациях.

«Дежурная смена ПСС "Левобережная" Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах провела разведку и обнаружила в 25 метрах от берега птицу, застрявшую между льдинами и примерзшую к ним», — отметили в департаменте.

Спасатели вызволили утку из ледяного плена и доставили ее на берег, где вместе с заявительницей птицу встретил волонтер из Центра реабилитации животных в Яхроме.

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