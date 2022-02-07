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Московские суды предупредили о возможности взрыва

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Московские суды предупредили о возможности взрыва
Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Все районные суды Москвы предупредили о возможности взрыва. Об этом в понедельник, 7 февраля, сообщает ТАСС.

«В понедельник все районные суды Москвы получили по электронной почте анонимные сообщения о минировании. В ряде судов объявлена эвакуация. Экстренные службы проверяют информацию», — рассказали Мосгорсуде.

Ранее 38-летний пассажир аэропорта Шереметьево в ожидании рейса до Петропавловска-Камчатского употребил алкоголь. После этого россиянин заявил, что самолеты воздушной гавани заминированы.

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