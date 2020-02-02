Московские сурки проспят свой праздник

Сурки Арчи, Нагайна и Сара из Московского зоопарка проспят свой «официальный» праздник — День сурка, рассказали РИА Новости в пресс-службе зоопарка.

«Сейчас сурки продолжают спать, несмотря на достаточно теплую зиму и малое количества снега», — сообщили в пресс-службе.

Если в феврале будет потепление, то вполне вероятно, что животные выйдут из норы к концу месяца. Однако скорее всего, они проспят до марта, и гости зоопарка увидят их только с приходом весны, добавил представитель пресс-службы.

В Московском зоопарке также заметили, что сурки обычно игнорируют свой праздник и спят. Также специалисты пояснили, что примета о сурке, чье пробуждение означает приближение весны, имеет американо-канадские корни и к российской действительности мало применима.

Специалисты уточнили, что летом этим животные активно отъедаются и накапливают жировые запасы для комфортного сна в период холодов. Время, когда сурок проснется, зависит от ряда факторов: от таяния снежного покрова, погоды и общего состояния самого животного.

Также сурки весьма чувствительны к перепадам температур и могут пробудиться раньше времени. Они просыпаются зимой и в случае, если их жировые запасы исчерпаны. В этом случае зверек может погибнуть от недостатка корма или стать добычей хищников.

В США и ряде других стран 2 февраля отмечается День сурка. Считается, что именно в этот день зима начинает подходить к концу и просыпаются сурки. Если они выходят из спячки, то это означает скорое потепление.

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